Πρωτοποριακές 3D εικόνες αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τη διαδικασία εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου

Πρώτη φορά σε τρισδιάστατη απεικόνιση: Επιστήμονες καταγράφουν τη διαδικασία εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου σε περιβάλλον που προσομοιάζει τη μήτρα, αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες για τη γονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Μια επιστημονική πρωτιά σημειώθηκε από ερευνητές στην Ισπανία, οι οποίοι κατάφεραν να αποτυπώσουν σε τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο, σε πραγματικό χρόνο, τη διαδικασία εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου σε περιβάλλον που προσομοιάζει τον ιστό της μήτρας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, ρίχνει φως σε ένα από τα λιγότερο κατανοητά στάδια της ανθρώπινης αναπαραγωγής - τη στιγμή που το έμβρυο επιχειρεί να «αγκυροβολήσει» στον μητρικό ιστό.

Χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο εξωσωματικό σύστημα βασισμένο σε τζελ κολλαγόνου, οι ερευνητές παρακολούθησαν τη συμπεριφορά ανθρώπινων εμβρύων, αποκαλύπτοντας ότι η εμφύτευση δεν είναι μια παθητική διαδικασία.

Αντιθέτως, τα έμβρυα ασκούν μικροσκοπικές δυνάμεις, πιέζοντας και τραβώντας το περιβάλλον υλικό ώστε να διεισδύσουν στον «μητρικό» ιστό. Οι παρατηρήσεις έδειξαν επίσης ότι το μοτίβο και η ένταση αυτών των μηχανικών κινήσεων σχετίζονται με την υγεία και τη βιωσιμότητα των εμβρύων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά στη συμπεριφορά μεταξύ ανθρώπινων και τρωκτικών εμβρύων, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ανθρώπινες μελέτες σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της αναπαραγωγής. Επιπλέον, όταν εφαρμόστηκαν εξωτερικές πιέσεις, τα έμβρυα έτειναν να προσανατολίζονται προς τις περιοχές έντασης, υποδηλώνοντας ότι είναι ικανά να «αισθάνονται» και να ανταποκρίνονται στον μηχανικό τους μικρόκοσμο.

Αν και η τεχνολογία δεν προορίζεται ακόμη για άμεση χρήση σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την επιλογή εμβρύων με υψηλότερες πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης ή για τη δοκιμή φαρμακευτικών ουσιών που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Η ανακάλυψη χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» στην κατανόηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και σε άλλα εργαστήρια.

