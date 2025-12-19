To iOS 26.3 φέρνει την προώθηση ειδοποιήσεων σε wearables τρίτων κατασκευαστών

Το iOS 26.3 αλλάζει κάτι σημαντικό στα των ειδοποιήσεων.

Η Apple φέρνει στο iOS 26.3 μια νέα ρύθμιση «Notification Forwarding» που επιτρέπει την προώθηση εισερχόμενων ειδοποιήσεων από iPhone σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών, όπως smartwatches, ανοίγοντας το οικοσύστημά της σε hardware που δεν ανήκουν στο οικοσύστημα της Apple.

Η λειτουργία εντοπίζεται στο μενού Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Notification Forwarding, όπου οι χρήστες επιλέγουν αν θα προωθούνται ειδοποιήσεις από όλες τις εφαρμογές ή μόνο συγκεκριμένες, με πλήρη μεταφορά περιεχομένου συμπεριλαμβανομένου ονόματος app και κειμένου.

Προς το παρόν η λειτουργία θα περιορίζεται σε μία μόνο εξωτερική συσκευή κάθε φορά, ακυρώνοντας αυτόματα τις ειδοποιήσεις στο Apple Watch. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως απάντηση σε παγκόσμιες ρυθμιστικές πιέσεις, ιδιαίτερα τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της ΕΕ που απαιτεί πρόσβαση third-party wearables σε ειδοποιήσεις και χαρακτηριστικά αποκλειστικά για Apple Watch μέχρι τώρα.

Η beta 1 του iOS 26.3, διαθέσιμη για developers, σηματοδοτεί βήμα προς μεγαλύτερη συμβατότητα, βελτιώνοντας την εμπειρία χρηστών με Garmin ή άλλα wearables χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια του iOS.