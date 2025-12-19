Σύντομα τα αποκαλυπτήρια του Xiaomi 17 Ultra

Το Xiaomi 17 Ultra αναμένεται στις 26 Δεκεμβρίου

Η Xiaomi ετοιμάζεται για μεγάλη εκδήλωση στις 26 Δεκεμβρίου με κεντρικό «ήρωα» το Xiaomi 17 Ultra, το οποίο επιβεβαιώνεται ότι θα λάβει παγκόσμια κυκλοφορία χάρη στην πιστοποίηση του FCC για την έκδοση με αριθμό μοντέλου 2512BPNDAG (το "G" υποδηλώνει διαθεσιμότητα σε όλο τον πλανήτη).

Το κινητό θα «τρέχει» Android 16 με HyperOS 3, υποστηρίζοντας 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth LE και ασύρματη φόρτιση, ενώ φημολογείται ότι θα φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον Snapdragon 8 Elite Gen 5 και κύριο αισθητήρα κάμερας μιας ίντσας, καθιστώντας το το απόλυτο camera smartphone της σειράς.

Μαζί του αναμένονται τα Redmi Turbo 5 και Turbo 5 Pro ως midrange επιλογές, με το Turbo 5 να χρησιμοποιεί Dimensity 8500 και μπαταρία 7.500mAh, ενώ το Pro Dimensity 9500, μπαταρία 9.000mAh και φόρτιση 100W, ιδανικά για όσους ψάχνουν ισχυρές συσκευές σε πιο προσιτές τιμές.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει (σύμφωνα με φήμες) flagship smartwatch με eSIM για αυτόνομη χρήση, μπαταρία 930mAh και HyperOS, ένα midrange tablet, δύο σετ ακουστικών TWS και διάφορα προϊόντα IoT, δημιουργώντας πλήρες οικοσύστημα για την επόμενη γενιά συσκευών Xiaomi.

Η Xiaomi έχει ήδη ξεκινήσει «τυφλά» pre-orders για το Xiaomi 17 Ultra στην Κίνα με τιμές παρόμοιες με τον προκάτοχό του, χωρίς ακόμα λεπτομέρειες για το πόσο θα τιμολογείται εκτός της συγκεκριμένης αγοράς.

