Η μέρα που η γη «άνοιξε» στη Νικομήδεια: Ο σεισμός που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες (vid)

O καταστροφικός σεισμός στη Νικομήδεια το 1999, που στοίχισε χιλιάδες ζωές και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές

Στις 17 Αυγούστου 1999, η Τουρκία βίωσε μια από τις πιο τραγικές της στιγμές με τον σεισμό του Ιζμίτ (Νικομήδεια), που προκάλεσε μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές. Το επίκεντρο βρισκόταν στην πόλη Ιζμίτ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κοτζαελί, και ο σεισμός έφτασε τα 7,6 Ρίχτερ.

Η δόνηση διήρκησε περίπου 37 δευτερόλεπτα με εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρα, καταγράφοντας μέγιστη ένταση Χ (10) στην Κλίμακα Μερκάλι, που χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά καταστροφική». Οι επίσημες αναφορές καταγράφουν περισσότερους από 17.000 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 35.000. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 40.000, με χιλιάδες σπίτια και κτίρια να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Η Τουρκία, λόγω της θέσης της στο ρήγμα της Ανατολίας, είναι ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Ο σεισμός έγινε αισθητός από το Ντούζτζε μέχρι τη θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας παράλληλα και τσουνάμι 2,5 μέτρων, που κόστισε τη ζωή σε 155 άτομα.

Η περιοχή Αβσιλάρ της Κωνσταντινούπολης υπέστη σοβαρές ζημιές, με καταστροφή δεξαμενών καυσίμων, εργοστασίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Συνολικά, εκτιμάται ότι 120.000 σπίτια καταστράφηκαν, ενώ 30.000 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αφήνοντας περίπου 500.000 ανθρώπους άστεγους.

Η διεθνής αλληλεγγύη ήταν άμεση, με πολλές χώρες να στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες για την υποστήριξη των πληγέντων. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στις προσπάθειες, στέλνοντας ομάδα ΕΜΑΚ και συλλέγοντας φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Η Τουρκία ανταπέδωσε με αποστολές βοήθειας μετά από τον σεισμό που χτύπησε και την Αθήνα λίγες εβδομάδες αργότερα.

