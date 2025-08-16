Φωτιά τώρα σε Ηλεία και Αχαΐα: Μήνυμα από το «112» για Βυτιναίικα και Λιβάρτζι

Συναγερμός σε Ηλεία και Αχαΐα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δύο μέτωπα, σε Ηλεία και Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας, με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

