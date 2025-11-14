Δίωξη 44 μελών σπείρας για πάνω από 1.000 απάτες ως «υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ»

Ποινική δίωξη σε 44 άτομα για πάνω από 1.000 απάτες, με πρόσχημα υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ. Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 44 ατόμων που συνελήφθησαν για συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς. Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μέσω υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σε έναν από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι ανήλικος, αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Οι διώξεις ακολουθούν μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, καθώς και σε κελιά του Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει συνδέσει τη δράση των 44 συλληφθέντων με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις απάτης και κλοπής. Το παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

