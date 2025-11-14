Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτες σε καζίνο: Θύματα ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Παντελής Παντελίδης

Ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται ως αρχηγός κυκλώματος που έστηνε απάτες με δήθεν «επενδύσεις» σε καζίνο.

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, κατηγορούμενος ως αρχηγός κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψίαστους με «επενδύσεις» σε καζίνο. Μεταξύ των ατόμων που εξαπάτησε το κύκλωμα φέρεται να είναι μάλιστα και ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος επιχειρηματίας είχε εξαπατήσει και τον τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη ο οποίος έχασε 250.000 ευρώ το βράδυ πριν το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr