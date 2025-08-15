Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

Η Μαρία (αραβική: مريم; Marīam), η μητέρα του Ιησού (عيسى;'Īsā) τιμάται στο Ισλάμ

Ολόκληρη η Χριστιανοσύνη τιμά σήμερα την Παναγία, αλλά εντύπωση προκαλεί ο σεβασμός των μουσουλμάνων προς το πρόσωπό της.

Η Μαρία (αραβική: مريم; Marīam), η μητέρα του Ιησού (عيسى;'Īsā) τιμάται στο Ισλάμ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές και δίκαιες γυναίκες στο Ισλάμ. Αναφέρεται στο Κοράνιο περισσότερο από ότι στην Καινή Διαθήκη (Βίβλος). Είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται στο Κοράνι. Πολλές μουσουλμανές γυναίκες την βλέπουν σαν παράδειγμα. Σύμφωνα με το Κοράνι, ο Αλλάχ (Θεός) επέλεξε τη Μαρία πάνω από όλες τις γυναίκες όλων των εθνών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr