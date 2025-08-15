Πώς πιάστηκε στα δίχτυα της δικαιοσύνης η εξωτική πασίγνωστη χορεύτρια: Η απροσεξία που της στοίχισε

H 37χρονη δεν έχει συλληφθεί αλλά έχει σχηματιστεί εις βάρος της δικογραφία.

Γνωστή χορεύτρια βρέθηκε στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από καταγγελία που έφτασε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την εκρηκτική χορεύτρια. Όπως αναφέρει το Star, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέσω ιστοτόπων που δεν είχαν άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Παιγνιών, βρέθηκε ότι η 37χρονη, ως η μοναδική διαχειρίστρια ενός προφίλ, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις με τη μορφή stories, με στόχο την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr