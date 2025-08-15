Από τη Μεγαλόχαρη της Τήνου μέχρι την Παναγία της Κοιμήσεως στη Φολέγανδρο - 5 εκκλησίες που δεσπόζουν στο Αιγαίο

Δεκαπενταύγουστος και οι φημισμένες εκκλησίες των νησιών του Αιγαίου έχουν κατακλυστεί από πιστούς, που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να προσκυνήσουν.

Ο Αύγουστος, πέρα από τον μήνα των διακοπών, της ανεμελιάς και της ξεκούρασης, είναι και ο μήνας της Παναγίας. Στο Αιγαίο, εκεί όπου το μπλε της θάλασσας συναντά το εκθαμβωτικό λευκό των Κυκλάδων, η πίστη αποκτά «σπίτι» μέσα από τα γραφικά ξωκλήσια, τους μεγαλεπήβολους ναούς, τις ιερές μονές και τα επιβλητικά μοναστήρια. Με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο, το βλέμμα στρέφεται σε όλα τα νησιά που φιλοξενούν ορισμένους από τους πιο σημαντικούς και κατανυκτικούς ναούς της Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr