Υπάρχει λόγος που τα διαζύγια αυξάνονται στην αρχή της άνοιξης και στο τέλος του καλοκαιριού

Καθώς και στο γιατί παρατηρείται αύξηση στις αιτήσεις για διαζύγιο από τις γυναίκες

Τα διαζύγια αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Είναι πολλοί οι λόγοι που φέρνουν ένα ζευγάρι σε ρήξη στη σύγχρονη εποχή, αλλά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον όταν παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν διαζύγιο. Τα περισσότερα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ποιο είναι αυτό; Σύμφωνα με τον King Stange -δικηγόρος οικογενειακού δικαίου για περισσότερο από 25 χρόνια- είναι πως οι αιτήσεις κορυφώνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια του έτους - η πρώτη είναι στις αρχές της άνοιξης και η δεύτερη στο τέλος του καλοκαιριού.

