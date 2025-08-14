Τραγωδία σε κρουαζιερόπλοιο της Norwegian Cruise Line: 79χρονος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Ένας 79χρονος επιβάτης του Norwegian Star εντοπίστηκε νεκρός αφού έπεσε στη θάλασσα. Το περιστατικό συνέβη εν πλω προς τη Γροιλανδία και τα αίτια διερευνόνται από τις αρχές.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Αυγούστου ανοιχτά του Καναδά, όταν επιβάτης του Norwegian Star της Norwegian Cruise Line βρέθηκε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός.

Ο 79χρονος άνδρας εντοπίστηκε από την ομάδα διάσωσης και περισυνελέγη από το νερό, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Το περιστατικό συνέβη την έκτη ημέρα ενός 14ήμερου ταξιδιού που είχε ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Ρέικιαβικ, με ενδιάμεσο σταθμό το Κόρνερ Μπρουκ της Νέας Γης.

Ενεργοποιήθηκε ο «Κωδικός Όσκαρ»

Αυτόπτες μάρτυρες από το πλοίο ανέφεραν πως στις 3:53 π.μ. τοπική ώρα ακούστηκε από τα μεγάφωνα του πλοίου η ανακοίνωση για «Κωδικό Όσκαρ», η διεθνής ορολογία για περιστατικό κατά το οποίο άνθρωπος έχει πέσει στη θάλασσα. Άμεσα ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με το πλοίο να αλλάζει πορεία καλύπτοντας τρία ναυτικά μίλια μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

Δυστυχώς, όταν εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας, ήταν ήδη νεκρός.

Επιβεβαίωση από την εταιρεία

Η Norwegian Cruise Line εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, δηλώνοντας: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας 79χρονος επιβάτης έπεσε στη θάλασσα καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Γροιλανδία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και η υπόθεση διερευνάται. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα της οικογένειας και θα παρέχουμε ενημερώσεις όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους του εκλιπόντος».

Το Norwegian Star συνέχισε το ταξίδι του προς τον επόμενο προορισμό του, το Νουούκ της Γροιλανδίας, όπου αναμενόταν να καταπλεύσει στις 14 Αυγούστου.

Αυξανόμενος αριθμός περιστατικών

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα γεγονότων που έχουν σημειωθεί εντός του 2025 σε πλοία αναψυχής. Είναι το πέμπτο καταγεγραμμένο συμβάν ατόμου που πέφτει στη θάλασσα φέτος.

Τον Μάρτιο, μια γυναίκα -η οποία αγνοείται ακόμη- φέρεται να έπεσε από το Explorer of the Seas. Τον Ιούνιο, ένα μέλος πληρώματος έπεσε από το Costa Deliziosa στην Κρήτη, αλλά διασώθηκε με επιτυχία. Επίσης, ένα μικρό παιδί έπεσε από κατάστρωμα του Disney Dream, με τον πατέρα του να πηδά αμέσως για να το σώσει.

Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο, ένα μέλος του πληρώματος στο Icon of the Seas τραυμάτισε με μαχαίρι μια συνάδελφό του πριν πηδήξει στη θάλασσα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

