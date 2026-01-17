Φρεγάτα «Κίμων»: Oι νέες ισορροπίες στο Αιγαίο και ποια είναι η απάντηση των Τούρκων
Η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στα ελληνικά νερά ενισχύοντας το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας απέναντι στις δυνάμεις της Τουρκίας.
Με τον ερχομό της φρεγάτας «Κίμων» και την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, οι ισορροπίες στο Αιγαίο φαίνεται να αλλάζουν.
Η…κούρσα εξοπλισμών, στην οποία Ελλάδα και Τουρκία έχουν επιδοθεί, δημιουργεί νέα δεδομένα και φέρνει στο προσκήνιο νέα όπλα σε κάθε τους μορφή.
