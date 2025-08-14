Spider-Man και Mortal Kombat 1 στα games που προσφέρει δωρεάν το PlayStation τον Αύγουστο

Δείτε τι προσφέρει τον Αύγουστο το PlayStation Plus

Η Sony ανακοίνωσε τη νέα προσθήκη τίτλων στον κατάλογο παιχνιδιών PlayStation Plus για τον Αύγουστο του 2025, με σημαντικές και ενδιαφέρουσες επιλογές που θα είναι διαθέσιμες από τις 19 Αυγούστου. Η πιο ξεχωριστή προσθήκη για αυτή τη φορά είναι το Marvel's Spider-Man Remastered, η αναβαθμισμένη έκδοση του επιτυχημένου παιχνιδιού για PS4 που έχει μεταφερθεί με βελτιωμένα γραφικά για το PS5.

Για τους κατόχους PS4, διατίθεται επίσης η Game of the Year Edition, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, το Mortal Kombat 1 προστίθεται επίσης στη συλλογή, παρουσιάζοντας το πιο σύγχρονο νέο παιχνίδι της γνωστής σειράς με εντυπωσιακά γραφικά και νέο περιεχόμενο.

Εκτός από αυτές τις δύο μεγάλες παραγωγές, οι συνδρομητές του PlayStation Plus θα βρουν και άλλους τίτλους που καλύπτουν διάφορα γούστα και είδη παιχνιδιών. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται το Sword of the Sea, ένα φανταστικό παιχνίδι με θέμα το σερφ που κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την ένταξή του στο Game Catalog, το που αναπτύχθηκε από τους δημιουργούς των παιχνιδιών Journey και Abzû.

Εκτός από τα παραπάνω, θα είναι διαθέσιμα παιχνίδια όπως το Harold Halibut με αφήγηση και γοητευτικό περιεχόμενο, το Indika που προσφέρει μια σκοτεινή και αγωνιώδη εμπειρία, το Coral Island που αποτελεί μια ζωή προσομοίωσης, και το RPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key που έρχεται για τους λάτρεις των ρόλων και της εξερεύνησης.

Επιπλέον, για τους συνδρομητές του PlayStation Plus Premium υπάρχει η δυνατότητα να απολαύσουν ένα περιορισμένο σε χρόνο δοκιμαστικό Game Trial για το Death Stranding 2: On the Beach, με πέντε ώρες gameplay, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς των επιτευγμάτων και της προόδου σε περίπτωση αγοράς του πλήρους παιχνιδιού. Επίσης, ξεχωρίζουν δύο κλασικοί τίτλοι Resident Evil 2 και Resident Evil 3: Nemesis, που προστίθενται για PS4 και PS5, προσφέροντας ρετρό εμπειρία επιβίωσης σε όσους αγαπούν το είδος του τρόμου.