Ανακοινώθηκε το Gran Turismo 7 DLC Power Pack που φέρνει έως και αγώνες 24 ωρών (vid)

Ανακοινώθηκε το Gran Turismo 7 DLC Power Pack που φέρνει έως και αγώνες 24 ωρών (vid)
Το Gran Turismo 7 ανανεώνεται με το Power Pack DLC

Η Sony και η Polyphony Digital ανακοίνωσαν ένα μεγάλο update για το Gran Turismo 7, με το νέο DLC με τίτλο Power Pack, που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5 στις 4 Δεκεμβρίου. Το Power Pack προσθέτει 50 νέους αγώνες χωρισμένους σε έξι θέματα εμπνευσμένα από χώρες και την κουλτούρα των αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση σε επίπονες 24ωρες διοργανώσεις αντοχής.

Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ολόκληρες σεζόν αγώνων που περιλαμβάνουν προπόνηση, προκριματικούς και τον κύριο αγώνα, δίνοντας μια πιο ρεαλιστική και πλήρη εμπειρία αγώνων. Το DLC περιλαμβάνει επίσης το Gran Turismo Sophy 3.0, την τελευταία εξέλιξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης για τον αγώνα, που υπόσχεται ρεαλιστική συμπεριφορά και έντονες μάχες στις πίστες.

Επιπλέον, οι παίκτες θα λάβουν 5 εκατομμύρια credits μέσα στο παιχνίδι για να ξεκινήσουν δυνατά την αγωνιστική τους πορεία.

Το Power Pack υπόσχεται να ανανεώσει την εμπειρία οδήγησης και να προσφέρει μια νέα διάσταση στον κόσμο του Gran Turismo 7, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με τη διασκέδαση και την πρόκληση των αγώνων μαραθωνίου.

Φόρτωση BOLM...
 