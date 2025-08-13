Πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα: Αγωνιώδεις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη σε δύσβατες τοποθεσίες και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τα πολλά μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτούς για να περιορίσουν το μέγεθος της καταστροφής και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Κεφαλονιά

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας κοντά στον οικισμό Αθέρα, σε αγροτοδασική περιοχή στα βορειοδυτικά του νησιού. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ οχημάτων, εθελοντών και δημοτικών υδροφόρων. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Αχαΐα

Δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται στην Κάτω Αχαΐα και την περιοχή Συχαινά της Πάτρας. Έχουν εκδοθεί τρία προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη. Η εικόνα τη νύχτα παρουσίασε μικρή βελτίωση, ωστόσο η έκταση των μετώπων παραμένει μεγάλη με πολλές ενεργές εστίες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Πρέβεζα

Πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση στη Φιλιππιάδα, η οποία έχει ουσιαστικά περικυκλωθεί από τις φλόγες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος βρίσκονται 130 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 47 οχήματα.

Ιωάννινα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πρωτόπαπα του Δήμου Ζίτσας. Με μήνυμα από το 112 ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Χίος

Ενισχύσεις έφτασαν στη Χίο κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον Πειραιά. Συνολικά επιχειρούν 146 πυροσβέστες με επτά πεζοπόρα τμήματα και 31 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν πέντε ελικόπτερα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κοφινά, κοντά στην πόλη, σε χώρο με απορρίμματα, ωστόσο περιορίστηκε άμεσα.

Ζάκυνθος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μεγάλης έκτασης στο νησί. Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα, 28 οχήματα, δημοτικές υδροφόρες, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μέγαρα

Νέο μέτωπο ξέσπασε στις 03:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Κομιντρί, σε χαμηλή βλάστηση, στο χώρο της παλιάς χωματερής. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες κινήθηκαν προς τη Νέα Πέραμο, πλησιάζοντας την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποίηση από το 112 για ετοιμότητα. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Στο πεδίο βρίσκονται 110 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα, 36 οχήματα, δημοτικές υδροφόρες και ένα ελικόπτερο. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τον Γερμανικό Δρόμο να παραμένει κλειστός από Μεγάρων–Αλεποχωρίου έως τα Κανδύλια.

