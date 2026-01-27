Σύλλογος Άλκη Καμπανού: Αναβολή δράσεων μετά τον θάνατο 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα οδύνης, ο Σύλλογος «Εις το όνομα του Άλκη» αναβάλλει δράσεις και εκδηλώσεις μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σεβασμού, ο Σύλλογος «Εις το όνομα του Άλκη» ανακοίνωσε την αναβολή και τροποποίηση προγραμματισμένων δράσεών του, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η είδηση του δυστυχήματος έχει προκαλέσει σοκ στην ευρύτερη φίλαθλη κοινότητα, με τον Σύλλογο να δηλώνει ότι συμμετέχει στο πένθος των οικογενειών και των οικείων των θυμάτων, τιμώντας τη μνήμη τους με πράξεις ουσίας και συμβολισμού.

Όπως γνωστοποιήθηκε, αντί της αρχικά προγραμματισμένης δημοσιοποίησης του καλέσματος για τη δράση της κοινής, πολύχρωμης φωτογράφισης φιλάθλων και οπαδών, αποφασίστηκε η οριστική ματαίωσή της, ως ένδειξη σεβασμού στις συνθήκες και στο βαρύ κλίμα των ημερών. Παράλληλα, ο Σύλλογος ανακοίνωσε ότι, αντί στεφάνου, θα προσφέρει χρηματικό ποσό στη μνήμη των επτά εκλιπόντων στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Ορφανοτροφείο «Μέλισσα», στηρίζοντας έμπρακτα δομές που προσφέρουν φροντίδα και προστασία σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του 2ου αγώνα δρόμου που είναι αφιερωμένος στην Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου και πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την εκκίνηση, τόσο στην αφετηρία των 5 χιλιομέτρων όσο και σε εκείνη του 1 χιλιομέτρου, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Τέλος, έγινε γνωστό ότι όλες οι αναρτήσεις και οι επικοινωνιακές ενέργειες που σχετίζονται με τον αγώνα δρόμου αναβάλλονται για χρονικό διάστημα τριών ημερών, έως και την Πέμπτη, σε ένδειξη πένθους.

Με τις αποφάσεις αυτές, ο Σύλλογος επιδιώκει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού, υπογραμμίζοντας ότι σε στιγμές τραγωδίας ο αθλητισμός και οι δράσεις που τον συνοδεύουν οφείλουν να υποχωρούν μπροστά στην ανθρώπινη απώλεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σήμερα σκοπεύαμε να δημοσιοποιήσουμε το κάλεσμα για την δράση της κοινής φωτογράφισης των φιλάθλων και οπαδών...

Συμμετέχοντας στο πένθος και στην οδύνη για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο δρόμο για να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους και από σεβασμό στις οικογένειες τους ανακοινώνουμε ότι:

1. Αντί στεφάνου θα καταθέσουμε στη μνήμη τους ένα ποσό στο παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης και στο Ορφανοτροφείο Μέλισσα.

2. Ματαιώνουμε το κάλεσμα και τη δράση της πολύχρωμης φωτογράφισης.

3. Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στις 2 αφετηρίες των 5 και του 1 χλμ. κατά την έναρξη του 2ου αγώνα δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

4. Αναβάλλονται για 3 ημέρες μέχρι και την Πέμπτη όλες οι σχετικές με τον Αγώνα δρόμου αναρτήσεις.

