Η Νικόλ Σέρζινγκερ φορά μπικίνι, πίνει μαρτίνι, και ισορροπεί με τις γόβες της πάνω σε βράχο

Η Νικόλ Σέρζινγκερ μας χάρισε την απόλυτη καλοκαιρινή εικόνα.

Η Νικόλ Σέρζινγκερ θέλησε να μοιραστεί τη δική της εκδοχή για το viral Tik Tok trend, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη Νίκι Μινάζ και το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «High School». Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μπήκε στη διαδικασία να δοκιμάσει να το φέρει εις πέρας και, όπως θα δεις, η απόπειρα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Η πρώην τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Pussycat Dolls», φόρεσε το λευκό μπικίνι της, ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα, πήρε το μαρτίνι της και ισορρόπησε πάνω σε ένα βράχο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Όπως θα δεις, στέκεται μόνο στο ένα πόδι της. Παρά τη δυσκολία του challenge, η Νικόλ Σέρζινγκερ φαίνεται να στέκεται σχετικά άνετα, απολαμβάνοντας το ποτό της.

