Προσφορές έως και 80% σε παιχνίδια PS4 και PS5 τον Νοέμβριο!

Το PlayStation προσφέρει τίτλους σε μειωμένες τιμές

Το PlayStation Store ξεκίνησε τη μεγάλη προσφορά «November Savings» που προσφέρει εκπτώσεις έως και 80% σε εκατοντάδες παιχνίδια για τα PS5 και PS4, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στους gamers να αποκτήσουν ποιοτικούς τίτλους κάνοντας οικονομία. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει indie games, δηλαδή ανεξάρτητες παραγωγές που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία και την καινοτομία τους, αλλά και δημοφιλείς τίτλους από μεγαλύτερα στούντιο, καλύπτοντας ποικίλα γούστα και είδη παιχνιδιών.

Η προσφορά ισχύει έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 και ανάμεσα στους τίτλους που ξεχωρίζουν είναι μικρά διαμαντάκια του gaming όπως το “Chants of Sennaar”, ένα μοναδικό puzzle παιχνίδι που προσελκύει με το ιδιαίτερο gameplay και την εμβληματική αφηγηματική του δομή, αλλά και πιο γνωστά ονόματα όπως το “Dead Rising Deluxe Remaster”, που φέρνει το κλασικό zombie action σε βελτιωμένη εκδοχή. Επιπλέον, υπάρχουν προσφορές σε survival horror παιχνίδια, metroidvania και στρατηγικής φύσης τίτλους, ικανοποιώντας τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών παικτών.

Οι φανατικοί των ανεξάρτητων τίτλων μπορούν να βρουν ευκαιρίες σε μικρές παραγωγές με υψηλή βαθμολογία, ενώ οι λάτρεις των μεγάλων franchises έχουν επίσης πληθώρα επιλογών. Οι προσφορές από το PlayStation Store είναι ιδανικές για όσους θέλουν να διευρύνουν τη συλλογή τους χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά, ειδικά ενόψει εορταστικής περιόδου ή για να πειραματιστούν με νέα είδη παιχνιδιών. Η μεγάλη ποικιλία τίτλων και το εύρος των εκπτώσεων καθιστούν την περίοδο αυτή κορυφαία ευκαιρία για gamers που θέλουν να δοκιμάσουν διαφορετικές εμπειρίες ή να επενδύσουν σε παιχνίδια που τους είχαν τραβήξει την προσοχή αλλά δεν είχαν αγοράσει παλιότερα.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται το ενδιαφέρον για τα indie games που συχνά προσφέρουν πρωτοποριακά mechanics και φρέσκιες ιδέες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές μέσα από το μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας ή από το επίσημο site του PlayStation, εδώ.