Η Δανία απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών!

Σημαντική εξέλιξη για τα social media στη Δανία

Η Δανία ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή απόφαση να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, θέλοντας να προστατεύσει τη νεότερη γενιά από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης και του επιβλαβούς περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει ευρεία πολιτική στήριξη στο δανικό κοινοβούλιο, έρχεται να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών και της εφηβικής ηλικίας, με τη δανική κυβέρνηση να θεωρεί υπερβολικό τον χρόνο και το περιεχόμενο στα οποία εκτίθενται τα μικρά παιδιά.

Η πρόταση ορίζει σαφώς ότι κανένα παιδί κάτω των 15 ετών δεν θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες, καθώς οι αρμόδιες αρχές θέλουν να βάλουν ένα ξεκάθαρο όριο προστασίας απέναντι στη βία, την αυτοτραυματισμό και το ψυχολογικό στρες που μπορεί να προκύψει από την αλόγιστη χρήση τους. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ότι οι γονείς μπορούν, ύστερα από ειδική αξιολόγηση, να δώσουν άδεια στα παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών να έχουν περιορισμένη πρόσβαση, αναγνωρίζοντας έτσι το ρόλο της οικογένειας στη διαχείριση της χρήσης ψηφιακών μέσων.

Η απόφαση της Δανίας αποτελεί μία από τις πιο μετρημένες κινήσεις στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 94% των παιδιών κάτω των 13 ετών και πάνω από το μισό των παιδιών κάτω των 10 ετών ήδη διατηρούν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που οι αρχές θεωρούν υπερβολικό και επικίνδυνο.

Το υφιστάμενο πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι πολλά παιδιά παρακάμπτουν τις υπάρχουσες ηλικιακές περιοριστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από τις πλατφόρμες, καθώς αυτές δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Επομένως, η κυβέρνηση της Δανίας επιδιώκει μια πιο ριζική λύση με τη νομική καθιέρωση ενός ορίου ηλικίας, δίνοντας παράλληλα μία ισχυρή προειδοποίηση στις εταιρείες τεχνολογίας να αναλάβουν ευθύνες.

Οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων είναι ήδη εμφανείς, με αυξανόμενα προβλήματα όπως διαταραχές ύπνου, απώλεια συγκέντρωσης και πίεση από τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις όπου η ενηλικίωση και η καθοδήγηση από ενήλικες συχνά απουσιάζουν. Η απαγόρευση αυτή θέλει να ανακουφίσει τα παιδιά από αυτά τα ψυχολογικά βάρη και να τους επιτρέψει να ζήσουν την παιδική τους ηλικία και εφηβεία χωρίς τον διαρκή ψυχολογικό κίνδυνο που συχνά συνεπάγεται η ακατάλληλη χρήση των social media.

Η Δανία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας που φέτος έθεσε το όριο ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα στα 16 έτη με αυστηρές ποινές στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν, γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσπίζει ένα τέτοιο πλαίσιο περιορισμών. Ωστόσο, παραμένει ακόμη άγνωστο με ποιο ακριβώς τρόπο θα ελέγχεται η εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης, δεδομένου ότι οι νέοι έχουν συχνά εύκολη πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα μέσω διαφορετικών συσκευών. Αυτή η πρόκληση παραμένει ένα ανοικτό ζήτημα προς επίλυση στο μέλλον.