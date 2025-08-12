11 λεπτά δράσης από το MARVEL Tokon: Fighting Souls του PlayStation

Δείτε σε video το νέο MARVEL Tokon: Fighting Souls του PS5!

Το παιχνίδι MARVEL Tokon: Fighting Souls, που αναπτύσσεται από την Arc System Works και θα κυκλοφορήσει το 2026 σε PlayStation 5 και Windows, είναι ένα καινοτόμο tag team 4v4 game με χαρακτήρες από το σύμπαν της Marvel. Στο πρόσφατο Evo 2025 παρουσιάστηκε εκτενώς και πλέον έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι θα προσφέρει, μέσα από ένα 11λεπτο gameplay video.

Η βασική ιδέα είναι ότι οι αγώνες ξεκινούν με έναν πρωταρχικό χαρακτήρα και έναν βοηθητικό, ενώ μέσα στον αγώνα ξεκλειδώνονται οι υπόλοιποι δύο χαρακτήρες της ομάδας μέσω συγκεκριμένων ενέργειών όπως το "Wall Break", με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αυξάνει την ένταση και το πλήθος των χαρακτήρων στην μάχη καθώς εξελίσσεται.

Ολόκληρη η ομάδα μοιράζεται μία μόνο μπάρα ζωής (Vital Gauge), κάτι που διαφοροποιεί το σύστημα από άλλα tag fighters. Κάθε χαρακτήρας έχει διαφορετικό ρόλο στην ομάδα (όπως point fighter, projectile assist, vertical assist, anchor) και οι βοηθητικοί έχουν ιδιαίτερες επιθέσεις που επιλέγονται πριν τον αγώνα, με μια σύνθετη αλλά προσιτή μηχανική assist που επιτρέπει εναλλαγές χαρακτήρων και ειδικές κινήσεις απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια των combos.

Το παιχνίδι χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου με ελαφρές, μέσες, βαριές επιθέσεις και ειδικές κινήσεις, καθώς και ξεχωριστές μπαρες για την εκτέλεση ισχυρών EX και Ultimate Skills. Τα stages έχουν πολλαπλά επίπεδα που αλλάζουν με τους "Wall Breaks", εμπνευσμένα από προηγούμενα παιχνίδια της Arc System Works, προσθέτοντας στρατηγική στη μετακίνηση και τον έλεγχο του χώρου. Το στιλ γραφικών συνδυάζει το κλασικό comic book αισθητικό με ιαπωνική anime επιρροή, δίνοντας στους χαρακτήρες και τα περιβάλλοντα μια ζωντάνια που αντανακλά πιστά το πνεύμα της Marvel.

Το MARVEL Tokon: Fighting Souls έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτό σε νέους παίκτες, χωρίς να θυσιάζει το βάθος που απαιτείται για ανταγωνιστικό παιχνίδι, και υποστηρίζει cross-platform multiplayer μεταξύ PS5 και PC.