Νέες διαρροές για το Samsung Galaxy S25 FE!

Διαρροές για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Samsung Galaxy S25 FE

Η διαρροή νέων renders και προδιαγραφών για το Samsung Galaxy S25 FE παρουσιάζει ένα τηλέφωνο που δεν αποκλίνει αισθητά από τον προκάτοχό του, το Galaxy S24 FE, διατηρώντας μεταλλική κατασκευή με επίπεδες άκρες, οθόνη τύπου punch-hole και οριζόντια διάταξη της τριπλής κάμερας στο πίσω μέρος.

Το μέγεθος του S25 FE είναι ελαφρώς μικρότερο και λεπτότερο από το S24 FE, με διαστάσεις 161.4 x 76.6 x 7.4 χιλιοστά έναντι 162 x 77.3 x 8 χιλιοστά, ενώ εξακολουθεί να έχει οθόνη 6.7 ιντσών Super AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 2.600 nits χάρη σε πιο λεπτά bezels. Σε σχέση με τον επεξεργαστή, φημολογείται ότι θα υπάρχει επιλογή μεταξύ Exynos 2400 ή Dimensity 9400, με τη μνήμη RAM να φτάνει στα 12GB και χωρητικότητα αποθήκευσης 256GB ή 512GB. Αναμένεται να έρθει με Android 16 και το One UI 8 ως βασικό λογισμικό.

Η κύρια κάμερα θα είναι 50MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (OIS), συνοδευόμενη από τηλεφακό 8MP με 3x οπτικό ζουμ και υπερευρυγώνιο 12MP. Για selfies θα χρησιμοποιηθεί αισθητήρας 12MP. Η μπαταρία αναμένεται να είναι 4500mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 45W, παρότι προηγούμενες φήμες ανέφεραν πιθανή αυξημένη χωρητικότητα 4900mAh, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε και προκαλεί συζητήσεις λόγω του πιο λεπτού περιβλήματος. Ο σχεδιασμός δεν έχει σημαντικές αλλαγές και ακολουθεί τη minimal αισθητική της σειράς FE, ενώ η άφιξη του μοντέλου εξακολουθεί να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη Samsung, παρά τη δημοσίευση επίσημων renders από αξιόπιστους leakers όπως ο Evan Blass.

Οι κοινότητες και οι χρήστες σχολιάζουν ότι το S25 FE μοιάζει να προσφέρει μικρές βελτιώσεις σε σχέση με το S24 FE, γεγονός που δημιουργεί αντιφατικές αντιδράσεις σχετικά με την καινοτομία και τη χρησιμότητά του στην αγορά, όπου προτείνεται από κάποιους να καλύπτει βασικές ανάγκες με χαμηλότερο κόστος, ενώ άλλοι το θεωρούν ανεπαρκές ως αναβάθμιση.