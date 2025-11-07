H Google φέρνει live οδηγίες για αλλαγές λωρίδας στην οδήγηση και στα Google Maps

Αλλάζουν τα Google Maps με live οδηγίες

Η Google εισάγει μια νέα λειτουργία ζωντανής καθοδήγησης λωρίδας (live lane guidance) στην εφαρμογή Google Maps για αυτοκίνητα με το ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας της εταιρείας, ξεκινώντας με το Polestar 4.

Χρησιμοποιώντας την εμπρόσθια κάμερα του οχήματος, το Google Maps θα "βλέπει" το δρόμο με τον ίδιο τρόπο που τον βλέπει ο οδηγός, δημιουργώντας έτσι πιο ακριβείς απεικονίσεις για το ποια λωρίδα πρέπει να επιλέξει.

Η καθοδήγηση γίνεται με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν λάθος εξόδους, όπως όταν βρίσκονται στην αριστερή λωρίδα ενώ η έξοδος τους είναι στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

Η νέα αυτή λειτουργία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση των σηματοδοτήσεων λωρίδων και πινακίδων δρόμου, τα οποία ενσωματώνονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα πλοήγησης της εφαρμογής.

Η λειτουργία αυτή θα κυκλοφορήσει αρχικά στις ΗΠΑ και τη Σουηδία για το Polestar 4 μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ η Google σχεδιάζει να την επεκτείνει και σε άλλα οχήματα σε συνεργασία με άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, καλύπτοντας περισσότερους τύπους δρόμων στο μέλλον.

Αυτή η καινοτομία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια και την ευκολία της πλοήγησης κατά την οδήγηση, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την ασφάλεια στους δρόμους.