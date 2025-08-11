Πέντε «αθώα» πράγματα που κάνει ένας gaslighter, αλλά είναι μεταμφιεσμένες τακτικές χειραγώγησης

Ένας gaslighter σε κάνει να νιώθεις μπερδεμένος, για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει

Η πιο αποτελεσματική μορφή χειραγώγησης, έρχεται πάντα «ντυμένη» με μια γλώσσα φροντίδας. Δεν εμφανίζεται με φωνές ή ξεκάθαρη εχθρότητα. Αντιθέτως, εκφράζεται με χαμόγελα, «ενδιαφέρον» και συμβουλές που μοιάζουν χρήσιμες.

Ένας gaslighter δεν σου επιτίθεται, σε «καθοδηγεί». Δεν αμφισβητεί της πραγματικότητά σου, σου προσφέρει «προοπτική».

Ένας gaslighter σε κάνει να νιώθεις μπερδεμένος, για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν παρουσιάζεται ποτέ ως κακός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr