Το 2nd Pangos All-Euro Camp ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΑΕΚ BC και του AEK BC Academy Sports Center φιλοξένησαν στις 6 & 7 Αυγούστου ένα μεγάλο event με διεθνή απήχηση.

Το Pangos All-Euro Camp πρόκειται για ένα διεθνούς εμβέλειας camp, το οποίο απευθύνεται σε αθλητές ηλικίας 15 έως 19 ετών με στόχο την προβολή και αξιολόγηση ταλαντούχων παικτών από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης στην Ευρώπη το 2023, όπου συμμετείχαν 55 αθλητές από 16 χώρες και MVP έναν σημερινό NBAer, τον Noah Penda, το Camp επέστρεψε ενισχυμένο.

Με 65 συμμετοχές και αθλητές από όλο τον κόσμο το 2nd Pangos All Euro Camp με Camp Director τον Dinos Trigonis και συνδιοργανωτή τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και ιδρυτή της ADAPTED Services, Ζήση Σαρικόπουλο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και με μια τριάδα παιχτών να ξεχωρίζει.

Ο ανταγωνισμός ήταν τόσο δυνατός που ο Camp Director, Dinos Trigonis, ονόμασε τρεις ψηλούς του Pangos All-Euro Camp ως Tri-Most Outstanding Players: τον 15χρονο Mohamed Sylla από την Ελλάδα μέσω της Γαλλικής Γουιάνας, τον 17χρονο Swann Penda από τη Γαλλία, και τον 18χρονο Δημήτρη Ντάψη από την Ελλάδα. Όλοι τους κυριάρχησαν σε διάφορα διαστήματα της διήμερης διοργάνωσης και τερμάτισαν δυνατά στο All-Star Game του Camp.

Οι αναμετρήσεις των ψηλών ήταν από τα highlights του All-Star Game αλλά ο Dinos Trigonis και η ομάδα προπονητών του ταίριαξαν τους καλύτερους wings και lead guards για να έχουν το Best of the Best final Game. Όταν κατακάθισε η σκόνη του τελευταίου παιχνιδιού, μια άλλη τριάδα παικτών ξεχώρισε.

Οι δύο MVP του αγώνα προήλθαν από την Κίτρινη ομάδα: ο 19χρονος forward Νικόλαος Παπαλεξανδράκης από την Ελλάδα και ο 18χρονος Noel Emile-Lewis Mantock από το Νόβι Σαντ της Σερβίας, ένας παίχτης που είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας U18 καθώς η μητέρα του είναι από Σερβία και ο πατέρας του από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Emile-Lewis αποδείχθηκε ο καλύτερος συνολικά guard του Camp.

Ο 17χρονος Γιώργος Τσιπουρλιάνος από την Ελλάδα, καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο στρατόπεδο και αναδείχθηκε MVP της μπλε ομάδας. Η αίσθηση του Τσιπουρλιάνου για την μπάλα και το επίπεδο δεξιοτήτων του τον κατέστησαν έναν από τους πέντε κορυφαίους παίκτες που συμμετείχαν.

Το All-Euro Camp ακολουθεί τα πρότυπα του Pangos All-American Camp που διεξάγεται στο Las Vegas των ΗΠΑ. Το Camp προσελκύει κάθε χρόνο την προσοχή κορυφαίων Αμερικανών και Ευρωπαίων scouters και εκπροσώπων media και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου το Pangos All-Euro Camp να πιστοποιηθεί ως ένα NBA Certified Camp καθώς όλα τα Pangos Events στην Αμερική έχουν επίσημη πιστοποίηση (NCAA & NBA Certified).

Το Pangos All-American Camp έχει ιστορία 22 ετών και θεωρείται από τα πλέον ELITE & αναγνωρισμένα Showcase Camps στις ΗΠΑ καθώς απαριθμεί 200+ παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται στο ΝΒΑ με αποφοίτους όπως οι James Harden, Anthony Davis, Russell Westbrook, John Wall, DeMar DeRozan, Ben Simmons, Trae Young, Paolo Banchero και άλλους αστέρες.