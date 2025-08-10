Στο νοσοκομείο η Σαμπρίνα μετά από ατύχημα στην Πρέβεζα: «Φτηνά τη γλίτωσα»

Η Σαμπρίνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Έκανε 8 ράμματα και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, λέγοντας πως στάθηκε τυχερή.

Τυχερή στην ατυχία της στάθηκε η γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα, ύστερα από ατύχημα που είχε στην Πρέβεζα και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του χεριού της.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω δημοσίευσής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου υποβλήθηκε σε ιατρική περίθαλψη και χρειάστηκε να γίνουν οκτώ ράμματα στο τραυματισμένο σημείο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, ένα σιδερένιο αντικείμενο καρφώθηκε στο χέρι της και η ζημιά παραλίγο να φτάσει σε τένοντα, γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει μεγαλύτερες επιπλοκές.

Η ίδια ανέφερε ότι «γλίτωσα φθηνά», ενώ ευχαρίστησε θερμά τον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση φροντίδα που της παρείχαν.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με φωτογραφίες από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου φαίνεται να διατηρεί το χαμόγελό της, παρά την ταλαιπωρία.

