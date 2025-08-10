Καύσωνας και θυελλώδεις άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς: Συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι 39°C φέρνουν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Σε επιφυλακή οι αρχές.

Συνθήκες έντονης ξηρασίας και δυνατών ανέμων διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο μετεωρολογικό σκηνικό σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ακραία πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), που κάνει λόγο για θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ σε τμήματα του Αιγαίου, της νότιας Εύβοιας και της ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 39°C, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5), λόγω του εξαιρετικά αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Αναλυτική πρόγνωση ανά Περιφέρεια

Σε όλη τη χώρα, οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται γενικά αίθριες, ωστόσο οι άνεμοι και η ζέστη παραμένουν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου. Αναλυτικά:

Μακεδονία και Θράκη: Καλοκαιρία με ανέμους έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασίες έως 37°C.

Δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 39°C στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι φθάνουν τα 6 μποφόρ.

Θεσσαλία - Ανατολική Στερεά - Εύβοια: Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά και ζέστη έως 38°C.

Κυκλάδες - Κρήτη: Σφοδροί βοριάδες 6-8 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 37°C στη νότια Κρήτη.

Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Τοπικά 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 37°C.

Αττική: Καλοκαιρία με ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους, που στα ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 35°C.

Προειδοποίηση για Πυρκαγιές - Περιοχές σε ετοιμότητα

Η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίες 4 και 5) στις εξής περιοχές:

Αττική, Βοιωτία, Εύβοια (κατηγορία 5 - συναγερμός)

Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Ηπειρος (κατηγορία 4)

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ σε ισχύ παραμένουν τα προληπτικά μέτρα της Πολιτικής Προστασίας, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και εθνικούς δρυμούς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε γενική επιφυλακή τις δυνάμεις του, ενισχύοντας τις επίγειες και εναέριες περιπολίες, ενώ η συνεργασία με αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες είναι διαρκής.

Προοπτική επόμενων ημερών

Δευτέρα 11 Αυγούστου: Διατηρείται η ζέστη (έως 41°C στα δυτικά) και οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο (έως 8 μποφόρ).

Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Αυγούστου: Παραμένουν οι ενισχυμένοι άνεμοι στα ανατολικά, με σταδιακή πτώση θερμοκρασίας από την Τετάρτη.

Πέμπτη 14 Αυγούστου: Ελαφρώς πιο δροσερός καιρός στα ανατολικά. Οι άνεμοι εξακολουθούν να φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ