Αγωνία για 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά (vid)

Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά τη στιγμή της πυρκαγιάς, με την οικογένεια να απευθύνει δημόσια έκκληση.

Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό μιας 15χρονης ελληνικής καταγωγής έχουν επιδοθεί συγγενείς και φίλοι, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ανήλικη, Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), φέρεται να βρισκόταν εντός του χώρου το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Η 15χρονη είχε πάει στο μπαρ μαζί με φίλες της. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Δημόσια έκκληση από την οικογένεια μέσω social media: Το μήνυμα του αδελφού της

Μετά το τραγικό περιστατικό, η οικογένεια της Αλίκης προχώρησε σε δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Οι συγγενείς της καλούν όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Ο αδελφός της Αλίκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δεν έχουμε κανένα νέο», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41 789 040 021.

