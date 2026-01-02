Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι

Εκπαιδευτή σκύλων κάλεσε η Αστυνομία για να μπει σε σπίτι στη Λαμία, όπου εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος.

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (2/1) στη Λαμία, όταν αστυνομικοί χρειάστηκε να καλέσουν εκπαιδευτή σκύλων για να εισέλθουν σε μονοκατοικία, μετά από καταγγελία γείτονα για επίμονα γαβγίσματα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν όταν γείτονας κάλεσε την Αστυνομία, καθώς άκουγε επίμονα τον σκύλο που διέμενε σε διπλανή μονοκατοικία μαζί με τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του. Όπως ανέφερε, ο σκύλος γάβγιζε ασταμάτητα, ενώ οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει με τον ηλικιωμένο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι: Νεκρός βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο παρέμενε ιδιαίτερα επιθετικό και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει ή να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι αστυνομικοί κάλεσαν εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει με ασφάλεια το ζώο, επιτρέποντας την είσοδο στο σπίτι.

Δυστυχώς, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς στο εσωτερικό της μονοκατοικίας εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σκύλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από τον ιατροδικαστή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ