Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία: Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ

Η τραγωδία που σημειώθηκε στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας ξυπνά μνήμες από ένα ανάλογο περιστατικό στο Παγκράτι που από τύχη δεν είχε αποβεί μοιραίο.

Η απίστευτη τραγωδία που έλαβε χώρα στον Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ της περιοχής και που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους ξυπνά μνήμες από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Παγκράτι πέρσι ίδια εποχή.

Τον Νοέμβριο του 2024, φωτιά ξέσπασε σε μπαρ στο Παγκράτι, όταν σερβιτόρος που μετέφερε τούρτα σε πελάτη που είχε γενέθλια, την σήκωσε ψηλά με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες ο χριστουγεννιάτικος στολισμός και ευτυχώς, μόνο να τραυματιστούν ελαφρά έξι άτομα.

