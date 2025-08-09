Μέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας

Μάθε γιατί οι ψυχικές μέντιουμ προειδοποιούν να μην έχεις καθρέφτη που κοιτάζει το κρεβάτι σου. Ανακάλυψε πώς να προστατευτείς από ανεπιθύμητα πνεύματα και ανήσυχο ύπνο.

Απίστευτες προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητα πνεύματα και ανήσυχο ύπνο – Τι λένε οι ειδικοί και τι πρέπει να κάνεις

Η Leah, γνωστή μέντιουμ και δαιμονολόγος με μεγάλο κοινό στο TikTok (@psychicleah), προειδοποιεί με σθένος για τους κινδύνους που κρύβουν οι καθρέφτες που κοιτούν το κρεβάτι μας.

Για αιώνες, οι καθρέφτες συνοδεύονται από μυστικιστικές δοξασίες και απαγορεύσεις: μην τους σπάτε, μην επαναλαμβάνετε ονόματα μέσα σε αυτούς, μην κοιτάζεστε τα μεσάνυχτα. Πλέον, υπάρχει μια νέα ανησυχία που συνδέεται με την ενέργεια και τα πνεύματα.

Γιατί ο καθρέφτης που βλέπει το κρεβάτι σου μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα πνεύματα

Η Leah εξηγεί ότι οι καθρέφτες που αντικρίζουν το κρεβάτι λειτουργούν ως πύλη για ανεπιθύμητες οντότητες να εισχωρήσουν στον χώρο σου.

«Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά: ΜΗΝ έχεις καθρέφτη που κοιτάζει το κρεβάτι σου», λέει.

Αυτές οι οντότητες είναι συχνά «χαμηλής δόνησης» και «δεν είναι ευχάριστες», προκαλώντας ανήσυχο ύπνο, εφιάλτες και αίσθηση παρουσίας στο δωμάτιο.

Τα συμπτώματα που δείχνουν πως ο καθρέφτης σου φέρνει άσχημες ενέργειες

Ανεξήγητη κούραση και ανήσυχος ύπνος

Αίσθηση ότι κάποιος ή κάτι είναι στο δωμάτιο

Συχνές εφιάλτες ή δυσκολία να κοιμηθείς

Αίσθηση αρνητικής ενέργειας ή έντασης στο χώρο

Ακόμα και δεύτερος χέρι καθρέφτης μπορεί να «κουβαλά» ενέργεια από προηγούμενο ιδιοκτήτη, λέει η Leah, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Πώς να προστατευτείς

Κάλυψε τον καθρέφτη με ύφασμα, κουβέρτα ή ειδικό κάλυμμα

Κάνε προστατευτικές προσευχές γύρω από τον καθρέφτη

Κάνε «κάθαρση» του καθρέφτη με φασκόμηλο (sage) – «Σε παρακαλώ, κάνε το», τονίζει η Leah

Απόφυγε να τοποθετείς καθρέφτες απέναντι ή δίπλα στο κρεβάτι

Αν υποφέρεις από άσχημο ύπνο ή έντονη ανησυχία στο δωμάτιο σου, ίσως η απάντηση βρίσκεται στο πώς είναι τοποθετημένοι οι καθρέφτες σου.

Κάλυψέ τους, καθάρισέ τους ενεργειακά και φρόντισε να μην κοιτούν το κρεβάτι σου.

