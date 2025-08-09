«Εθίστηκα μέσα σε 4 μήνες»: Ο 20χρονος που προειδοποιεί για την επικίνδυνη τάση του ερωτικού υπνωτισμού

Νεαρός παραδέχεται πως εθίστηκε στο «ερωτικό υπνωτισμό» σε μόλις 4 μήνες – και εξηγεί γιατί είναι πιο επικίνδυνο απ’ όσο φαίνεται.

Μια νέα, αμφιλεγόμενη τάση που εξαπλώνεται με ταχύτητα στο διαδίκτυο προκαλεί ανησυχία σε ειδικούς και χρήστες. Ένας 20χρονος περιγράφει πώς εθίστηκε στο erotic hypnosis – ή αλλιώς ερωτικό υπνωτισμό – μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες και γιατί αποφάσισε να τον εγκαταλείψει οριστικά. Η εξομολόγησή του κάνει τον γύρο του διαδικτύου και λειτουργεί ως προειδοποίηση για όσους σκέφτονται να το δοκιμάσουν.

Τι είναι το erotic hypnosis

Ο ερωτικός υπνωτισμός είναι μια μορφή «συμφωνημένου παιχνιδιού» στην οποία ένα άτομο χρησιμοποιεί υπνωτικές τεχνικές για να οδηγήσει τον άλλον σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και εστίασης, με σκοπό την ερωτική ή αισθησιακή διέγερση. Αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματική επαφή, συχνά πραγματοποιείται μέσω ηχογραφήσεων ή βίντεο όπου η αλληλεπίδραση είναι αποκλειστικά ακουστική. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται σε πραγματικές μεθόδους υπνωτισμού, αξιοποιώντας τη δύναμη της φαντασίας και του υποσυνείδητου για να εντείνουν την εμπειρία.

Η ιστορία του 20χρονου

Ο νεαρός, μέσα από ανάρτηση στο Reddit, περιγράφει πώς η περιέργεια τον οδήγησε από το παραδοσιακό πορνό στο λεγόμενο audio porn και στη συνέχεια στον ερωτικό υπνωτισμό. Στην αρχή πίστευε ότι η απουσία εικόνας θα τον προστάτευε από τις αρνητικές συνέπειες. «Νόμιζα ότι αν το πορνό δεν είχε εικόνα, δεν θα είχε και τις ίδιες παρενέργειες. Όμως κατάλαβα ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο μυαλό – το ερέθισμα είναι απλώς η αφορμή για τις φαντασιώσεις σου», αναφέρει.

Όπως περιγράφει, μεγάλο μέρος του περιεχομένου είχε θεματολογία «mind control» και «έλλειψη ελέγχου», κάτι που σταδιακά τον έκανε να αισθάνεται εξευτελισμένος αλλά και εγκλωβισμένος. «Ξαπλώνεις, δεν κάνεις τίποτα και ζεις φαντασιώσεις και οργασμούς. Με έκανε να νιώσω αηδία με τον εαυτό μου», παραδέχεται. Η εύκολη πρόσβαση και η ένταση των ερεθισμάτων τον οδήγησαν σε μια μορφή εξάρτησης που δεν είχε προβλέψει.

Η απόφαση να σταματήσει

Μετά από τέσσερις μήνες, πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από κάθε είδος πορνογραφικού περιεχομένου. «Θέλω να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και να ζω πραγματικές εμπειρίες με πραγματικούς ανθρώπους», δηλώνει. Σήμερα μοιράζεται την εμπειρία του για να προειδοποιήσει ότι οι νέες μορφές online ερεθισμάτων μπορεί να είναι πιο ύπουλες και εθιστικές από ό,τι φανταζόμαστε.

