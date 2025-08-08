«Ξύπνησα με οργασμό στον ύπνο μου»: Τι είναι τα sleepgasms που βιώνουν όλο και περισσότερες γυναίκες;

Τι είναι οι sleepgasms; Γιατί κάποιες γυναίκες έχουν οργασμό στον ύπνο τους χωρίς καν να βλέπουν ερωτικό όνειρο – Τι λέει η επιστήμη.

Διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι έρχεται σε οργασμό ενώ κοιμάται – Τι λένε οι ειδικοί για το φαινόμενο που πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει

Μπορεί για πολλές γυναίκες ο οργασμός να είναι κάτι που απαιτεί συγκέντρωση και… προσπάθεια, όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά: ο οργασμός κατά τη διάρκεια του ύπνου, γνωστός και ως sleepgasm ή nocturnal orgasm.

Το φαινόμενο επανήλθε στην επικαιρότητα όταν η τραγουδίστρια Diana Vickers, γνωστή από το X Factor UK, αποκάλυψε στο podcast Just Between Us ότι βιώνει οργασμούς στον ύπνο της που την ξυπνούν: «Κοιμάμαι κανονικά και ξαφνικά ξυπνάω επειδή έχω οργασμό. Συνήθως δεν θυμάμαι καν το όνειρο!»

Τι είναι τα sleepgasms – Πώς και γιατί συμβαίνουν

Η γυναικολόγος και ειδικός στην υγεία των γυναικών, Dr. Hana Patel, εξηγεί πως πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό και υγιές φαινόμενο, που παρατηρείται συχνά κατά τη διάρκεια του REM ύπνου, δηλαδή του σταδίου όπου ο εγκέφαλος είναι πιο ενεργός. «Κατά το REM στάδιο, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί περιοχές που σχετίζονται με το συναίσθημα, τη μνήμη και τη σεξουαλική διέγερση», σημειώνει η ειδικός.

Καθώς το σώμα χαλαρώνει, μπορεί να αυξηθεί η ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα και οι μυς της πυελικής περιοχής να συσπώνται, οδηγώντας σε έναν αυτόματο οργασμό, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ερωτικό όνειρο.

Δεν χρειάζεται καν να βλέπεις «καυτό» όνειρο

Ίσως πιστεύεις ότι χρειάζεσαι έναν έντονο ερωτικό όνειρο με τον Henry Cavill για να φτάσεις σε sleepgasm, αλλά η επιστήμη λέει το αντίθετο. «Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν στη μέση του οργασμού χωρίς να θυμούνται καν το όνειρο. Ορισμένες φορές είναι αποτέλεσμα ορμονικών διακυμάνσεων ή ακόμα και της στάσης του σώματος στον ύπνο», αναφέρει η Dr. Patel.

Το orgasm gap υπάρχει – αλλά όχι στον ύπνο

Σε μια εποχή όπου το "orgasm gap" μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ακόμη πραγματικότητα (μόνο 50–70% των γυναικών φτάνουν σε οργασμό σε σχέση με 95% των ανδρών στις ετεροφυλόφιλες επαφές), το σώμα φαίνεται να «παίρνει την κατάσταση στα χέρια του»… όταν κοιμόμαστε.

