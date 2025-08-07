Δεν έχεις δίπλωμα σκάφους, αλλά θέλεις να οδηγήσεις; Μη στεναχωριέσαι, στη Χαλκιδική όλα τα μπορείς (vid)

Κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά «σκάφη χωρίς δίπλωμα» και θα βρείτε πολλές προσφορές σε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.

Μια από αυτές είναι και η Χαλκιδική, όπου οι τουρίστες μπορούν να νοικιάσουν ένα σκάφος χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα και φυσικά χωρίς να υποβάλλονται σε αλκοτέστ πριν τα οδηγήσουν στα ανοιχτά.

Αποτέλεσμα τούτων -και άλλων πολλών- είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα στο Διάπορο Χαλκιδικής, με ένα σκάφος να ανοίγεται στα βαθιά και έναν τουρίστα να κρατιέται στην πρύμνη του σκάφους, δίπλα στις προπέλες των μηχανών -αγνοώντας φυσικά τους κινδύνους.

Πάντως, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η τουριστική δραστηριότητα παραμένει ανεξέλεγκτη, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιδίδονται σε επικίνδυνες πρακτικές.

Λουόμενοι, αλλά και σύλλογοι της περιοχής καταγγέλλουν την κατάσταση, έχοντας ως αποδεικτικά στοιχεία βιντεοληπτικό υλικό, που αποδεικνύει του λόγου το αληθές, τόσο όσον αφορά στην αλόγιστη χρήση των σκαφών, όσο και του αλκοόλ...



Οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια ενόψει των νέων τουριστικών επενδύσεων που σχεδιάζονται στο νησί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open.

Kαι για μην αδικούμε την Χαλκιδική, επαναλαμβάνουμε πως σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιου τύπου σκάφος...

