Νέα Στύρα: Ο νηογνώμονας καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου - «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια»

Νηογνώμονας μίλησε για την προσάραξη του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα.

Νηογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς του καπετάνιου για την προσάραξη του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα Ευβοίας, ισχυριζόμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως «δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια του πλοίου».

Την ίδια ώρα, το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

