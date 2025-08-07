Οι 13 περιοχές της Αττικής που απαγορεύτηκε το κολύμπι: Γνωστές παραλίες στη «μαύρη λίστα»

Το κολύμπι απαγορεύτηκε σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Τι αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Με σχετική εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σήμερα στο υπουργείο Υγείας, ορίστηκαν οι 13 περιοχές της Αττικής που απαγορεύτηκε -για τη θερινή περιόδο- το κολύμπι, καθώς δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης.

Συνιστά, μεταξύ άλλων, απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού, Ειρήνης Αγαπηδάκη, και όπως ειπώθηκε η απαγόρευση της κολύμβησης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr