Εξιχνιάστηκε έγκλημα στην Κρήτη μετά από 20 χρόνια: Το email της ομολογίας ενός Βρετανού

Φως στην υπόθεση του θανάτου ενός Βρετανού τουρίστα στα Μάλια της Κρήτης έπεσε μετά από 20 χρόνια.

Μια ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας στην Κρήτη φέρεται να φτάνει στη λύση της μετά από 20 χρόνια . Το 2005 ένας Βρετανός τουρίστας εξαφανίστηκε και 12 χρόνια αργότερα, το 2017 τα λείψανά του βρέθηκαν σε πηγάδι στα Μάλια.

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Steven Cook παρέμενε άλυτο για χρόνια, με την οικογένειά του να ψάχνει απεγνωσμένα τις απαντήσεις. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν εξελίξεις στην έρευνα. Δράστης όπως όλα δείχνουν είναι ένας άλλος Βρετανός, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

