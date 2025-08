Το πραγματικό όνομα του Τομ Κρουζ είναι πιο βασιλικό από όσο φαντάζεσαι και έχει λόγο που το άλλαξε

Το όνομα του Τομ Κρουζ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα του Χόλιγουντ εδώ και πολλές δεκαετίες. Πίσω όμως από αυτό κρύβεται ένα πλήρες όνομα τόσο επιβλητικό, που μοιάζει σχεδόν... βασιλικό.

Ο μύθος γύρω από τον Τομ Κρουζ καλά κρατεί εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Από την εποχή του Top Gun το 1986, της ταινίας που τον καθιέρωσε ως διεθνές sex symbol και σταρ πρώτης γραμμής, μέχρι τα σημερινά του ακροβατικά χωρίς κασκαντέρ, ο Τομ Κρουζ δεν έχει πάψει στιγμή να τραβά τα βλέμματα.

Το ίδιο ισχύει και για την αμφιλεγόμενη σχέση του με τη Σαϊεντολογία, που συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία αλλά και περιέργεια στα media και το κοινό.

Η αλήθεια είναι ότι για κάποιον που λατρεύει την ταχύτητα, την ένταση και τις ακραίες συνθήκες, ένα έντονο όνομα μοιάζει αναμενόμενο. Κι όμως, το πραγματικό του όνομα είναι ακόμα πιο θεαματικό από το... Τομ Κρουζ.

Συγκεκριμένα, ο πλήρης του τίτλος είναι: Thomas Cruise Mapother IV, δηλαδή ο τέταρτος της γενιάς του.

Tom Cruise is actually called Thomas Mapother IV pic.twitter.com/hj2NzcXR0x

Το όνομα αυτό το κληρονόμησε από τον πατέρα του, Thomas Mapother III, αφού η οικογένειά του έχει ιρλανδικές ρίζες, αν και το επώνυμο Mapother έχει σαφώς αγγλική καταγωγή.

Παρά την αριστοκρατική χροιά του ονόματός του, η ζωή του μικρού Thomas ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Μεγάλωσε σε ένα φτωχό οικογενειακό περιβάλλον, με αυστηρή καθολική ανατροφή, το οποίο εγκατέλειψε μόλις έκλεισε τα 18 του χρόνια, φεύγοντας για να «κυνηγήσει» την καριέρα του στην υποκριτική.

Η αλλαγή του ονόματος δεν έγινε μόνο για λόγους εμπορικούς. Ο Τομ Κρουζ ήθελε επίσης να κόψει τους δεσμούς με τον πατέρα του, με τον οποίο είχε τραυματική σχέση. Το 2006 είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο Parade: «Ο πατέρας μου ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που, αν κάτι πήγαινε στραβά, σε χτυπούσαν. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μένα».

I was today years old when i found out tom cruise isn't his real name 😳 pic.twitter.com/Ckx7Vo3pTj