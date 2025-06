Η πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο συγκέντρωσε δεκάδες αστέρες από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου γίνεται η avant premiere της «F1 H TAINIA» στην Αθήνα και εσύ μόλις που προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό του gMotion by Gazzetta και της Tanweer για μία από τις 30 διπλές προσκλήσεις!

Από την Πέμπτη 26 Ιουνίου το κοινό θα απολαύσει στις αίθουσες σε όλη τη χώρα το μεγάλο blockbuster του καλοκαιριού. Η «F1 H TAINIA» έχει γυριστεί σε σύστημα IMAX, προσφέροντας μία οπτική και ακουστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Όπως δεν έχασε την ευκαιρία ούτε ο Τομ Κρουζ. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στη Leicester Square του Λονδίνου, όπου είχε θερμό εναγκαλισμό με τον πρωταγωνιστή της «F1 Η ΤΑΙΝΙΑ», Μπραντ Πιτ.

The moment Tom Cruise surprised us on the #F1TheMovie red carpet! ❤️ #F1

Ο Κρουζ φωτογραφήθηκε και με τον σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοζίνσκι, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στο «Top Gun: Maverick».

From the pitch to the London Premiere 👀



Gareth Bale steps onto the red carpet 🎬#F1 #F1TheMovie