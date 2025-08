Οργή για το βίντεο του Λευκού Οίκου με το soundtrack της Jet2: Προβάλλει απελάσεις μεταναστών και προκαλεί

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος κατά την απέλαση μεταναστών, με μουσική υπόκρουση από τη viral διαφήμιση της Jet2holiday, οδηγώντας διάσημους και μη να προβούν σε διαμαρτυρίες και δηλώσεις.

«Βράζει» το διαδίκτυο μετά την ανάρτηση του Λευκού Οίκου, που παρουσιάζει σκηνές από απελάσεις μεταναστών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) συνοδεία του γνώριμου soundtrack της Jet2holiday. Η μουσική υπόκρουση δεν είναι άλλη από το γνωστό τραγούδι της Τζες Γκλυν, «Hold My Hand», ενώ ακούγεται και η ατάκα της διαφήμισης «τίποτα δεν ξεπερνά τις διακοπές με την Jet2».

Η σύνδεση της καμπάνιας με βίντεο που προωθεί τέτοιου είδους κινήσεις έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τζες Γκλυν, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την χρήση του τραγουδιού της, σε απελάσεις μεταναστών: «Η μουσική μου αφορά την αγάπη, την ενότητα και τη διάδοση της θετικότητας, ποτέ το μίσος. Νιώθω αηδιασμένη από τη χρήση του τραγουδιού μου σε βίντεο που προβάλλει αυτές τις πολιτικές».

Αντίδραση υπήρξε και από τη Ζόι Λίστερ, την ηθοποιό που δανείζει τη φωνή της στη διαφήμιση της Jet2. Μιλώντας στο BBC, ανέφερε: «Ποτέ δεν θα δεχόμουν να χρησιμοποιηθεί η φωνή μου για να προωθηθεί αυτό. Το meme της Jet2 έχει διαδώσει πολλή χαρά και χιούμορ σε όλο τον κόσμο, αλλά το βίντεο του Λευκού Οίκου δείχνει ότι ο Τραμπ δεν έχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο».

Η Ζόι Λίστερ τόνισε πως η διαφήμιση της Jet2 φτιάχτηκε για να προκαλεί χιούμορ και όχι να υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες: «Δεν συμφωνώ με το να το χρησιμοποιεί ένας πολιτικός, για να προωθήσει την ατζέντα του».

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο X συνοδευόταν από τη φράση: «Όταν η ICE σου κλείνει ένα εισιτήριο με το Jet2 χωρίς επιστροφή για απέλαση. Τίποτα δεν το ξεπερνά!»

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Οι χρήστες της πλατφόρμας χαρακτήρισαν το βίντεο «ενοχλητικό και αντιεπαγγελματικό», ενώ άλλοι μίλησαν για «έλλειψη ανθρωπιάς και σεβασμού».

Υπήρξαν όμως και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που επαίνεσαν την αυστηρή στάση του στο μεταναστευτικό και βρήκαν «αστείο και ενδιαφέρον» το απόσπασμα.

Η διακυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συχνά meme περιεχόμενο στους επίσημους λογαριασμούς της. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε εικόνα του προέδρου ως Superman με τη λεζάντα: «Αλήθεια. Δικαιοσύνη. Ο αμερικανικός τρόπος. Σούπερμαν Τραμπ».

Πριν λίγες εβδομάδες, αναρτήθηκε και το εξής: «Πουθενά στο σύνταγμα δεν αναφέρεται ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε αστεία meme».

