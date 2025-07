Η WHATEVERWORKS MARKETING AGENCY συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στον χώρο του σύγχρονου αθλητικού marketing, υπογράφοντας την επίσημη καμπάνια για το λανσάρισμα της νέας φανέλας της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ιδέα, την παραγωγή, το creative direction καθώς και τη στρατηγική προώθηση της καμπάνιας στα social media, φροντίζοντας ώστε το μήνυμα της καμπάνιας να φτάσει στο κοινό της ομάδας με τρόπο αυθεντικό, σύγχρονο και με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ δεν είναι απλά αθλητική ένδυση — είναι σύμβολο ταυτότητας, περηφάνιας και στυλ. Το main βίντεο της καμπάνιας αναδεικνύει τη φανέλα ως κομμάτι που φοριέται παντού: στις κερκίδες, στους δρόμους της πόλης, στις καθημερινές στιγμές που δηλώνουν πίστη στην ομάδα και πάθος για νίκη. Η ΑΕΚ κάνει ένα βήμα μπροστά, συνδυάζοντας τον σύγχρονο χαρακτήρα της Gen Z με τον σεβασμό στην ιστορία της. Εδώ, η φανέλα δεν είναι απλώς για το γήπεδο — είναι statement κομψότητας, είναι μέρος της καθημερινότητας, είναι fashion item.

Η WHATEVERWORKS σχεδίασε και υλοποίησε ένα concept που συνδέει το ποδόσφαιρο με το urban lifestyle, φέρνοντας την ομάδα πιο κοντά στη νέα γενιά που απαιτεί αυθεντικότητα, εικόνες με δυναμισμό και περιεχόμενο με ουσία — σε συνεργασία με τον επίσημο retailer της ΑΕΚ και επίσημο partner της Nike, την 11teamsports.

Με στόχο να δώσει δύναμη και έμπνευση στους φιλάθλους της ΑΕΚ και να συνοδεύσει την ομάδα σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και επιτυχίες, το project ενώνει την μεγάλη ιστορία της ομάδας με τη σύγχρονη αισθητική, μετατρέποντας τη φανέλα σε σύγχρονο έμβλημα που ζει και αναπνέει μέσα στην πόλη.

Η Whatever Works Marketing Agency είναι ένα 360° Μodern Μarketing Αgency που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Strategy, Social Media and Digital Ads, Influencers, Events και PR. Μέσα από ένα πλήρως εξοπλισμένο in-house Studio + Workspace @Wspaceath, σχεδιάζει και υλοποιεί παραγωγές, φωτογραφίσεις, διαφημιστικά βίντεο και καμπάνιες που βοηθούν τα brands να ξεχωρίζουν και να επικοινωνούν με ουσία. Με moto της “We visualize Whatever Works best for you”, η ομάδα μετατρέπει τις ιδέες σε περιεχόμενο που ζει, εμπνέει και διαδίδεται.

Η WHATEVERWORKS συνεχίζει να παραδίδει projects που θέτουν νέα benchmarks και αποδεικνύουν πως ό,τι δουλεύει, γίνεται εικόνα — και ζει παντού.