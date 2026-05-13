Νέα συνεργασία μεταξύ του Tzanis Skyros Resort και της Hotel Operation

Το Tzanis Skyros Resort και η Hotel Operation προχωρούν σε μία νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας του resort στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Hotel Operation αναλαμβάνει τη διαχείριση κρατήσεων, το revenue management, τη στρατηγική πωλήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και τη συνολική υποστήριξη του εμπορικού και digital positioning του Ξενοδοχείου.

Το Tzanis Skyros Resort αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση φιλοξενίας στη Σκύρο, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα του νησιού με σύγχρονη αισθητική, άνεση και υψηλού επιπέδου εμπειρία διαμονής. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του resort, στην ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων και στη δημιουργία μιας ακόμη πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον επισκέπτη, μέσα από οργανωμένες διαδικασίες λειτουργίας και αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η Hotel Operation δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του hotel management και hospitality consulting, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων, revenue management, εκπαίδευσης προσωπικού, digital strategy και ανάπτυξης πωλήσεων σε περισσότερα από 90 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα εξέλιξης για το Tzanis Skyros Resort, μέσα από μία στρατηγική που βασίζεται στη σύγχρονη φιλοξενία, τη σωστή εμπορική ανάπτυξη και τη δημιουργία ουσιαστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.



