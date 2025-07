Ο λόγος που ο Πέδρο Πασκάλ ορκίστηκε να μην ξυριστεί ξανά για ρόλο, εκτός αν είναι «εντελώς απαραίτητο»

Πέδρο, τι κακό σε βρήκε;

Δεν θα περίμενε πότε κανείς και για κανένα λόγο ότι ο Πέδρο Πασκάλ θα ξεστόμιζε πως έχει αισθανθεί ντροπή με συγκεκριμένη εμφάνισή του σε ταινία. Κι όμως, σε νέα συνέντευξή του αποκάλυψε ότι δεν άντεχε να βλέπει τον εαυτό του στην ταινία Wonder Woman 1984. Πέδρο, τι κακό σε βρήκε;

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στη σειρά βίντεο Agree To Disagree, του LADbible, με τη συμπρωταγωνίστριά του στο The Fantastic Four: First Steps, Βανέσα Κέρμπι, όπου και κλήθηκαν σε κάποιο σημείο να συζητήσουν αν το μουστάκι είναι πιο σέξι από τα γένια. (Εμ, προφανώς όχι;).

Και εκεί ήταν που ο Πέδρο Πασκάλ τα έβγαλε όλα από μέσα του. Πριν σου πούμε όσα είπε, σου υπενθυμίζουμε ότι ο ηθοποιός υποδύθηκε τότε στην ταινία τον κακό Μάξγουελ Λορντ και έπρεπε να είναι – για τις ανάγκες του ρόλου, τελείως ξυρισμένος. Ε και από τότε δεν ξυρίστηκε ξανά για ρόλο – και δεν θέλει να ξυριστεί και ποτέ ξανά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr