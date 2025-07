Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι, αφού γιατρός δήλωσε ένοχος για χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό λίγο πριν τον θάνατό του.

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, αφού ο Dr. Σαλβαδόρ Πλασένσια παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης. Ο ίδιος είναι ένας από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι και ο τέταρτος που συνεργάζεται με τις αρχές.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί καμπή στις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής ηθοποιός έχασε τη ζωή του στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών.

Αν και οι εισαγγελείς διευκρίνισαν πως ο Πλασένσια δεν προμήθευσε την θανατηφόρα δόση της ουσίας, παραδέχθηκε ότι χορήγησε στον Μάθιου Πέρι πολλαπλές δόσεις κεταμίνης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μία από τις συνεδρίες ο ηθοποιός παρουσίασε σπασμούς και επικίνδυνα αυξημένη πίεση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο γιατρός άφησε δόσεις κεταμίνης στον προσωπικό βοηθό του Πέρι για μελλοντική χρήση, αγνοώντας τους κινδύνους.

Σε μήνυμα προς συγκατηγορούμενό του, ο Πλασένσια χαρακτήρισε τον Πέρι «ηλίθιο» και ανέφερε πως «θα μπορούσαν να τον εκμεταλλευτούν για χρήματα», γεγονός που ενισχύει την εικόνα εκμετάλλευσης και απληστίας γύρω από τον εθισμένο στα ναρκωτικά ηθοποιό.

