Τα ευτυχισμένα ζευγάρια έχουν 4 πρωινές συνήθειες, σύμφωνα με ειδικούς

Έχεις κάποια με τη σχέση σου;

Συνεχώς διαβάζεις ή ακούς από τις διάφορες συζητήσεις, πως οι σχέσεις έχουν δυσκολέψει. Είναι άραγε η πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής; Μπορεί. Όμως οι άνθρωποι είναι εκείνοι που μπορούν να το διορθώσουν. Μία σχέση αντέχει στον χρόνο και είναι επιτυχημένη (βέβαια τι το ορίζει αυτό), όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί επί καθημερινής βάσεως. Χωρίς απαραίτητα υπερβολές, αλλά με επικοινωνία - το πιο σημαντικό σε μία σχέση.

Τα επιτυχημένα ζευγάρια εκφράζουν την εκτίμηση και τον θαυμασμό τους. Χρησιμοποιούν την επικοινωνία φυσικά, όπως και ορισμένες πρωινές συνήθειες που ενισχύουν τη σχέση τους. Συνήθειες που προτείνουν η Έιμι Μορίν, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «13 Πράγματα που δεν Κάνουν τα Ψυχικά Δυνατά Ζευγάρια» και η κοινωνική ψυχολόγος και η συγγραφέας του βιβλίου «Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love», Σαρά Νασερζαντέχ.

