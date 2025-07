Ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Φόβοι για την φυσική του κατάσταση

Παρά τις τελευταίες διαβεβαιώσεις των γιατρών, ο Ντόναλντ Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάθηση που εξηγεί τον κακό του βηματισμό και προκαλεί ανησυχία για την φυσική του κατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια κοινή πάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, μετά από ανησυχία που προκλήθηκε από πρήξιμο στα πόδια και μελανιές στα χέρια.

Το τελευταίο διάστημα, είχαν παρατηρηθεί μελανιές στα χέρια και πρήξιμο στους αστραγάλους του Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος είχε αποδώσει τα σημάδια σε συχνές χειραψίες, όμως στις 17 Ιουλίου υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τη γραμματέα Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.

Donald Trump has been diagnosed with chronic venous insufficiency. pic.twitter.com/QMd1WNcSf9