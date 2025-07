Βίντεο ντοκουμέντο που «κόβει» την ανάσα: Λιοντάρι ξέφυγε και επιτέθηκε σε μητέρα με τα παιδιά της

Η στιγμή που λιοντάρι ξεφεύγει από τους ιδιοκτήτες του και επιτίθεται σε μια οικογένεια στο Πακιστάν.

Επίθεση από λιοντάρι δέχθηκαν μια γυναίκα και τα παιδιά της στο Πακιστάν και συγκεκριμένα στην πόλη Λαχώρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζώο φέρεται να ξέφυγε από τους ιδιοκτήτες του.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η αστυνομία, φαίνεται το λιοντάρι να πηδάει πάνω από τον τοίχο ενός σπιτιού και στη συνέχεια να κυνηγάει τη γυναίκα, που κρατούσε τις αγορές της.

Το λιοντάρι επιτέθηκε στην γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια στράφηκε προς τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών, δαγκώνοντάς τα στα χέρια και το πρόσωπο, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Ο πατέρας της οικογένειας ανέφερε πως οι ιδιοκτήτες του ζώου έβγαιναν από το σπίτι και παρακολουθούσαν, σχεδόν διασκεδάζοντας, την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη τριών ανδρών. «Οι ύποπτοι διέφυγαν μαζί με το λιοντάρι, αλλά συνελήφθησαν μετά από 12 ώρες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το λιοντάρι, αρσενικό περίπου 11 μηνών, κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε σε καταφύγιο άγριων ζώων, όπου το προσωπικό επιβεβαίωσε πως το ζώο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

A #Lion attacked a family in Johar town Lahore. The lion can be seen jumping from the roof of the farm house and attacking the people on the road. Three people including two children were injured by the lion’s attack. #Johartown #Lahore #JokerJaiShankar #الهلال… pic.twitter.com/v4XpvvHUQU