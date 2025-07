Υπάλληλος πέθανε μετά από επίθεση της διευθύντριάς της: Έκατσε πάνω της και έμεινε εγκεφαλικά νεκρή

Η 24χρονη Jessica McLaughlin πέθανε μετά από φρικτή επίθεση της διευθύντριάς της σε κατάστημα 7-Eleven στο Λος Άντζελες – Την καθήλωσε, έκατσε πάνω της και προκάλεσε εγκεφαλικό θάνατο.

Μία συγκλονιστική υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό στις ΗΠΑ, καθώς μια 24χρονη υπάλληλος, η Jessica McLaughlin, έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε εν ώρα εργασίας σε κατάστημα 7-Eleven στο Λος Άντζελες.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστια δημοσιότητα, με την οικογένεια να κάνει λόγο για βίαιη επίθεση από γυναίκα μάνατζερ, η οποία φέρεται να «κάθισε πάνω της» εμποδίζοντας την αναπνοή της, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Σύμφωνα με την αναφορά του αδελφού της, Sean McLaughlin, η Jessica δέχθηκε αναίτια επίθεση από μια ανώτερή της στο κατάστημα: «Την κράτησε κάτω, κάθισε πάνω της και δεν την άφηνε να αναπνεύσει. Όταν τελικά ελευθερώθηκε, κατέρρευσε. Δεν ανέπνεε.»

Η οικογένεια ισχυρίζεται επίσης ότι η μάνατζερ προσπάθησε να διαγράψει τα βίντεο ασφαλείας του συμβάντος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με ποδήλατο, την ώρα που συνάδελφοι της Jessica της έκαναν ΚΑΡΠΑ.

