Ο «αρχιτέκτονας» της Disney που... επαναστάτησε με την Dreamworks (vid)

Η απόλυση του Jeffrey Katzenberg από τη Disney στα μέσα της δεκαετίας του '90 αποδείχθηκε μια από τις πιο καταστροφικές αποφάσεις στην ιστορία του Χόλιγουντ - οδηγώντας στην ίδρυση της DreamWorks.

Στις αρχές της καριέρας του, ο Jeffrey Katzenberg ήταν βοηθός του Barry Diller στην Paramount, πριν μετατραπεί σε έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς του Χόλιγουντ. Ακολούθησε τον Michael Eisner στη Disney το 1984, όταν το στούντιο βρισκόταν σε βαθιά κρίση.

Αναλαμβάνοντας τα ηνία της κινηματογραφικής παραγωγής, ο Katzenberg οδήγησε την εταιρεία στην εποχή της Disney Renaissance με ταινίες όπως The Little Mermaid, Aladdin, Beauty and the Beast και The Lion King. Επίσης επέκτεινε το στούντιο μέσω Touchstone και Hollywood Pictures, φέρνοντας επιτυχίες όπως Pretty Woman και Dead Poets Society.

Η ρήξη με τον Eisner και η ιστορική αποχώρηση

Παρά τις επιτυχίες του, η σχέση του με τον CEO Michael Eisner επιδεινώθηκε. Μετά τον θάνατο του Frank Wells, ο Katzenberg πίστευε ότι θα αναλάμβανε την προεδρία της Disney - όμως παραμερίστηκε. Το 1994, αποχώρησε οριστικά και υπέβαλε μήνυση για δεδουλευμένα μπόνους. Η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό περίπου $250 εκατομμυρίων.

Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του, συνίδρυσε τη DreamWorks με τους Steven Spielberg και David Geffen. Το στούντιο ξεκίνησε με παραδοσιακή και stop-motion animation, αλλά το 2001 έφερε το Shrek - μια ειρωνική απάντηση στα παραμύθια της Disney.

Η επιτυχία του Shrek και των sequels του οδήγησε σε μια νέα εποχή για την αμερικανική animation και κέρδισε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Μετά την αποτυχία του Sinbad το 2003, που κόστισε $100 εκατ., ο Katzenberg μετέτρεψε τη DreamWorks σε αποκλειστικά ψηφιακό στούντιο. Ακολούθησαν τεράστιες επιτυχίες όπως Madagascar, Kung Fu Panda και How to Train Your Dragon.

Η τελική νίκη: Πώληση στην NBCUniversal

Το 2016, η DreamWorks Animation πουλήθηκε στην NBCUniversal για $3,8 δισεκατομμύρια. Ο Katzenberg φέρεται να έλαβε προσωπικά πάνω από $500 εκατομμύρια, κλείνοντας εντυπωσιακά τον κύκλο που ξεκίνησε με την απόλυσή του από τη Disney.

Ο Katzenberg δεν άφησε το σημάδι του μόνο μέσω επιτυχιών. Επαναπροσδιόρισε το τι μπορεί να σημαίνει animation στην παγκόσμια κουλτούρα. Από τις μουσικές μπαλάντες της Ariel ως το σαρκαστικό χιούμορ του Shrek, η επιρροή του συνεχίζει να καθορίζει το σινεμά για μικρούς και μεγάλους.

