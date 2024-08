«Η Disney έχει επεξεργαστεί τις παλιές ταινίες»: Άναυδοι οι χρήστες του διαδικτύου με τις αλλαγές (vid)

Η αποκάλυψη ότι ορισμένες σκηνές από αγαπημένες ταινίες έχουν τροποποιηθεί έχει αφήσει πολλούς να αμφισβητούν την ακεραιότητα αυτών των εμβληματικών έργων.

Οι θαυμαστές της Disney κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα μετά την ανακάλυψη ότι μερικές από τις αγαπημένες τους κλασικές ταινίες έχουν υποστεί επεξεργασία, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ένας χρήστης του Reddit, δημοσίευσε μια ανάρτηση ρωτώντας αν η Disney+ είχε επεξεργαστεί το «Lilo & Stitch», μια αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων. Ο χρήστης θυμήθηκε μια σκηνή από τα παιδικά του χρόνια, όπου η Lilo κρύβεται σε ένα στεγνωτήριο, μόνο για να την πιάσει η αδελφή της Nani. Βλέποντας όμως την ταινία στο Disney+, παρατήρησαν ότι η Lilo τώρα κρύβεται σε κάτι που μοιάζει με ντουλάπι με κουτί πίτσας αντί για αυτό. Αυτό προκάλεσε έναν καταιγισμό αντιδράσεων, με άλλους χρήστες να επιβεβαιώνουν την αλλαγή και να σημειώνουν ότι δεν ήταν αποκλειστικά για το Disney+.

